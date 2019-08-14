2019-08-14T10:08:56+03:00
Общество

«Пожертвовать собой, но помочь!»: уфимские волонтеры помогли спасти заблудившихся в лесу женщину и ребенка

Семилетняя девочка и ее тетя несколько дней плутали в окрестностях Миньяра
Павел КРАЙНОВ
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Семилетняя девочка трое суток плутала по лесу с тетейСемилетняя девочка трое суток плутала по лесу с тетей
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На прошлой неделе в Челябинской области произошло ЧП: 29-летняя Анастасия Силкова и ее семилетняя племянница ушли в лес за ягодами и пропали. На поиски женщины незамедлительно выехали сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры различных поисковых отрядов. На следующий день стало ясно, что этих сил недостаточно, поэтому в соседний регион срочно выехали башкирские поисковики.

Волонтер «Поиск детей – Уфа» Ильдар Низамов всю ночь ехали из Уфы в Миньяр, чтобы помочь в поисках женщины и ребенка. Из башкирской столицы выехала также группа волонтеров «Лиза Алерт. Башкортостан».

К счастью, история завершилась благополучно – 12 августа волонтеры сообщили, что их нашли. Ребенка передали маме и вместе они отправились на осмотр в больницу. В лесу они провели в общей сложность почти трое суток – с 9 по 12 августа.

Уфимские волонтеры принимали активное участие в прочесе местности и помогали полицейским и сотрудникам МЧС. На месте пропажи женщины и ее племянницы собрались десятки добровольцев из различных организаций, которые действовали дружно и слаженно.

- Всем было, на наш взгляд было плевать кто из какой организации, все понимали, что сейчас мы вместе и должны помочь! Спасти, может пожертвовать собой, но помочь! – поделился по завершении поисков своими впечатлениями волонтер отряда «Поиск детей – Уфа».

На помощь местным прибыли волонтеры из Башкирии

На помощь местным прибыли волонтеры из Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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