В Башкирии в ДТП попала семья с ребенком – погибла женщина

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-14T09:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Погибла мать четырехлетнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

На 27 километре трассы Стерлитамак-Салават столкнулись встречные ВАЗ 14-й модели и Datsun on-DO. В последней машине находилась семья из Ханты-Мансийского автономного округа: управлявший автомобилем 37-летний мужчина, его 30-летняя супруга и четырехгодовалый сын. В результате аварии пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия. Ребенок был экстренно доставлен в больницу. Травмы получили оба водителя.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано шесть автоаварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU