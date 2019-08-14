2019-08-14T09:00:53+03:00
Общество

Резко сильно заболела спина: в Уфе молодому отцу двоих детей поставили смертельный диагноз

Мужчине предстоит долгое и дорогостоящее лечение
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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28-летний уфимец Артем Фазылов уже несколько месяцев сражается с опасной болезнью – саркомой позвоночника 3 стадии. Впервые молодой мужчина почувствовал недомогание в декабре прошлого года – стала сильно болеть спина. Многочисленные походы к врачу не давали результатов, везде Артему ставили диагноз остеохондроз, отправляли на прогревания, выписывали витамины, но боль только усиливалась.

В апреле мужчина попал в больницу с подозрением на пневмонию, ему сделали прокол грудной клетки: из легкого выкачали 2,5 литров крови. А позже на компьютерной томографии обнаружилось злокачественное новообразование.

Артему удалось попасть на лечение в Москву, где ему сделали операцию, и теперь мужчине предстоит длительное лечение. А пока он вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Вместе с ним в больнице находится супруга, а дома с нетерпением ждут двое маленьких детей, которые верят в выздоровление отца. Семья Фазыловых обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи, ведь лечение и проживание в столице стоят очень дорого. Если вы хотите помочь молодому отцу, то можете отправить посильный вклад на карту Сбербанка 4276 0600 7442 6134 (получатель Татьяна Валентиновна К. - супруга).

ИСТОЧНИК KP.RU

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