В реке в Башкирии всплыли мертвые коровы - жители не на шутку перепугались

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-14T09:12:19+03:00

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В Гафурийском районе Башкирии погибли 15 коров – они утонули из-за сильного ливня. Инцидент случился на реке Зилим близ села Юлуково. Бетонный мост здесь находится на ремонте, вместо него – деревянный. Вдоль него бедные животные вброд пересекали водоем. Затяжной дождь привел к тому, что река резко поднялась, и скот унесло сильным течением под переправу.

Как сообщают коллеги из Башкирского спутникового телевидения, животные гибли в течение нескольких дней. Их тела выплыли и испугали местных жителей. Очевидец из села Юлуково рассказал, что спастись удалось только одной корове и двум быкам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/725864" frameborder="0"></iframe> В Башкирии погибли 15 коров.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU