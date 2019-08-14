2019-08-14T09:12:19+03:00
Общество

В реке в Башкирии всплыли мертвые коровы - жители не на шутку перепугались

Домашний скот стал жертвой затяжных дождей [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: Башкирское спутниковое телевидениефото: Башкирское спутниковое телевидение
Изменить размер текста:

В Гафурийском районе Башкирии погибли 15 коров – они утонули из-за сильного ливня. Инцидент случился на реке Зилим близ села Юлуково. Бетонный мост здесь находится на ремонте, вместо него – деревянный. Вдоль него бедные животные вброд пересекали водоем. Затяжной дождь привел к тому, что река резко поднялась, и скот унесло сильным течением под переправу.

Как сообщают коллеги из Башкирского спутникового телевидения, животные гибли в течение нескольких дней. Их тела выплыли и испугали местных жителей. Очевидец из села Юлуково рассказал, что спастись удалось только одной корове и двум быкам.

В Башкирии погибли 15 коров.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пей молоко - будь в позитиве!
В Уфе без вести пропал 15-летний Максим Поздняков
Двое пострадали в результате съезда машины в кювет в Башкирии
Страдающего заиканием уфимца сотрудники ГИБДД путают с наркоманом
«Пожертвовать собой, но помочь!»: уфимские волонтеры помогли спасти заблудившихся в лесу женщину и ребенка
В Башкирии в ДТП попала семья с ребенком – погибла женщина
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах банка ВТБ
Резко сильно заболела спина: в Уфе молодому отцу двоих детей поставили смертельный диагноз
Полицейские из Башкирии помогли пожарным спасти жильцов горящего дома
В Уфе полицейские задержали подозреваемых в автокражах и хранении наркотиков
В Уфе на время перекроют железнодорожный переезд
В одном из районов Башкирии выпал крупный град
В Уфе прекращены поиски бесследно пропавшего 14-летнего подростка
Власти Башкирии заговорили о развитии пригородных электричек
Реконструкцией стадиона в Кумертау займется уфимская компания
Трое неизвестных на глазах у прохожих избили и затолкали уфимца в багажник
В Уфе разыскивают 14-летнего Али Мурадова, который вышел поговорить с другом и пропал