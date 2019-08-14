В реке в Башкирии всплыли мертвые коровы - жители не на шутку перепугались
В Гафурийском районе Башкирии погибли 15 коров – они утонули из-за сильного ливня. Инцидент случился на реке Зилим близ села Юлуково. Бетонный мост здесь находится на ремонте, вместо него – деревянный. Вдоль него бедные животные вброд пересекали водоем. Затяжной дождь привел к тому, что река резко поднялась, и скот унесло сильным течением под переправу.
Как сообщают коллеги из Башкирского спутникового телевидения, животные гибли в течение нескольких дней. Их тела выплыли и испугали местных жителей. Очевидец из села Юлуково рассказал, что спастись удалось только одной корове и двум быкам.
В Башкирии погибли 15 коров.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU