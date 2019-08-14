2019-08-14T08:47:31+03:00
Общество

Полицейские из Башкирии помогли пожарным спасти жильцов горящего дома

Пожар случился в одной из квартир
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба МВД Башкириифото: пресс-служба МВД Башкирии
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Полицейские из Башкирии помогли пожарным спасти от огня жителей дома в городе Октябрьский. Поздним субботним вечером загорелась квартира на третьем этаже и коридор общего пользования. Полусонные жильцы не смогли самостоятельно покинуть здание из-за сильного задымления на лестничной площадке.

На место происшествия прибыли пожарные, и вместе с ними ближайший патруль полиции. Молодые сотрудники ППС Игорь Нестеров, Динара Бикулова, Александр Саитгареев и Руслан Шарипов помогли эвакуировать людей. Они сопроводили жильцов по лестнице и оказали помощь по дымоудалению пожарным.

Начальник местной пожарной части отметил помощь полицейских и направил благодарственное письмо в адрес начальника отдела МВД по городу. В послании он выразил признательность сотрудникам патрульно-постовой службы за профессионализм и оперативность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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