В Уфе полицейские задержали подозреваемых в автокражах и хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-14T07:56:56+03:00

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Накануне в Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в автокражах, попытке угона и хранении наркотиков. По данным пресс-службы регионального МВД трое злоумышленников совершили все преступления до полудня.

Полицейские и бойцы ОМОНа застали врасплох предполагаемых преступников в возрасте от 24 до 29 лет. Они сидели в автомобиле «Хендай» на окраине Уфы. На момент задержания молодые люди находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Оперативники нашли у них пакетик с белым веществом. На месте сотрудники полиции также изъяли деньги, которые задержанные похищали из салона припаркованных машин.

Один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за автокражи с помощью сканирующего устройства. В настоящий момент правоохранители проверяют причастность троицы к схожим преступлениям на территории Уфы.

– Сейчас следователями возбуждены уголовные дела. На сегодняшний день подозреваемые находятся под стражей, и в ближайшее время им вряд ли удастся снова заняться криминалом. Если суд признает подозреваемых виновными, им может грозить наказание в виде лишения свободы на длительный срок, – сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU