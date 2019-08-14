2019-08-14T08:14:53+03:00
Авто

В Уфе на время перекроют железнодорожный переезд

Это связано с ремонтом железнодорожного покрытия
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В Уфе на железнодорожном переезде 1622 км Станция Уфа на перегоне Уфа – Черниковка в ближайшее время перекроют железнодорожный переезд. Как сообщают в пресс-службе уфимской мэрии, движение автомобилей на этом участке будет перекрыто с 14 по 15 августа с 22:00 до 17:00 и 16 августа с 09:00 до 17:00. В это время автомобилистам лучше подыскать альтернативный маршрут движения.

Как отмечают в городской администрации, в эти дни вблизи переезда будут менять дорожное покрытие. Поэтому необходимо перекрыть движение на этом участке. В мэрии Уфы принесли извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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