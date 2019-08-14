2019-08-14T08:14:40+03:00
Общество

В одном из районов Башкирии выпал крупный град

К счастью, обошлось без жертв и разрушений
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера жители Баймакского района Башкирии вчера стали очевидцами опасного погодного явления. На территории района выпал крупный град. Очевидцы распространили фотографии усыпанных градом полей в социальных сетях.

По словам местных жителей, некоторые градины были размером с перепелиное яйцо. К счастью, жертв и разрушений чудом удалось избежать.

Сегодня, 14 августа, по Башкирии прогнозируется пасмурная погода с моросью и туманом, температура воздуха +14, +15 градусов Цельсия. Ожидаются кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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