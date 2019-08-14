В одном из районов Башкирии выпал крупный град
К счастью, обошлось без жертв и разрушений
Фото: соцсети
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Вчера жители Баймакского района Башкирии вчера стали очевидцами опасного погодного явления. На территории района выпал крупный град. Очевидцы распространили фотографии усыпанных градом полей в социальных сетях.
По словам местных жителей, некоторые градины были размером с перепелиное яйцо. К счастью, жертв и разрушений чудом удалось избежать.
Сегодня, 14 августа, по Башкирии прогнозируется пасмурная погода с моросью и туманом, температура воздуха +14, +15 градусов Цельсия. Ожидаются кратковременные дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU