Власти Башкирии заговорили о развитии пригородных электричек

СЕГОДНЯ 06:46 2019-08-14T06:46:51+03:00

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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров прокатился на городской электричке Дема – Шакша. По результатам этой поездки стало заявление руководителя региона о том, что в будущем этот вид транспорта будет развиваться. Например, на развитие инфраструктуры железнодорожного вокзала в Уфе власти уже выделили 327,5 млн рублей.

Вместе с подчиненными Радий Хаибиров провел совещание прямо в вагоне электричке, следующей из Уфы в Иглино. Там его встретил глава Иглинского района Николай Самойленко. Он то и рассказал о том, что электричка по-прежнему популярный вид транспорта, но уж очень далеко находится остановка автобуса. Этот вопрос обещали решить.

Вопрос о том, почему с железнодорожного вокзала в Уфе очень сложно уехать в любое время дня, не обсуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU