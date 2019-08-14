2019-08-14T06:46:51+03:00
Политика

Власти Башкирии заговорили о развитии пригородных электричек

На ремонт железнодорожной инфраструктуры уже выделили сотни миллионов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров прокатился на городской электричке Дема – Шакша. По результатам этой поездки стало заявление руководителя региона о том, что в будущем этот вид транспорта будет развиваться. Например, на развитие инфраструктуры железнодорожного вокзала в Уфе власти уже выделили 327,5 млн рублей.

Вместе с подчиненными Радий Хаибиров провел совещание прямо в вагоне электричке, следующей из Уфы в Иглино. Там его встретил глава Иглинского района Николай Самойленко. Он то и рассказал о том, что электричка по-прежнему популярный вид транспорта, но уж очень далеко находится остановка автобуса. Этот вопрос обещали решить.

Вопрос о том, почему с железнодорожного вокзала в Уфе очень сложно уехать в любое время дня, не обсуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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