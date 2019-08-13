В Уфе разыскивают 14-летнего Али Мурадова, который вышел поговорить с другом и пропал
Родные подростка уже сутки не находят себе места от беспокойства
Фото: соцсети
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В Уфе родные и близкие 14-летнего Али Мурадова не могут найти себе места от беспокойства, разыскивая подростка. Мальчик ушел из дома еще вчера вечером, 12 августа, якобы поговорить с другом возле подъезда, но назад так и до сих пор и не вернулся. Сейчас родственники прочесывают все места, где по некоторым сообщениям появлялся Али, но пока ребенка так и не нашли.
Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны, полосатая футболка, кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефону 8(909)34-90-288 – Аделя.
ИСТОЧНИК KP.RU