В уфимской поликлинике у инвалида потребовали деньги за анализы крови

СЕГОДНЯ 18:54 2019-08-13T18:54:30+03:00

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С неприятной ситуацией столкнулась уфимка, обратившаяся в поликлинику по месту жительства. Женщине потребовалось сдать анализ крови на наличие гепатита В и С, и хотя она являлась инвалидом второй группы, а также имела на руках действующий полис ОМС, с нее взяли деньги за анализы, которые согласно действующему законодательству берутся бесплатно. Пациентке пришлось обратиться за помощью в прокуратуру Советского района, после чего ей вернули деньги.

- По результатам проверки в адрес главного врача поликлиники внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере здравоохранения. Незаконно полученные денежные средства возвращены. Виновному лицу объявлено замечание, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU