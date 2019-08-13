Жительница Башкирии нашла в гараже ядовитого паука
Женщина, проживающая под Стерлитамаком в поселке Загородный, обнаружила в собственном гараже огромного паука. Как выяснилось позже, он был еще и ядовитым. Соответствующий пост вместе с фотографией появился в социальной сети.
– Если правильно определила с помощью Интернета вид, то это русский (южнорусский) тарантул. Ядовит. Для детей смертельно, – цитирует текст публикации испуганной женщины UfacityNews.ru.
Она также сообщила, что месяц назад такую же особь на своем участке убил её сосед. В комментариях к посту многие пользователи отметили, что и сами не раз видели похожего арахнида. На самом деле, для взрослого человека их яд не представляет опасности, а вот детям стоит быть осторожней.
Напомним, на прошлой неделе опасного паука заметил житель Туймазов.
ИСТОЧНИК KP.RU