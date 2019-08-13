2019-08-13T17:52:45+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии нашла в гараже ядовитого паука

В республике продолжается нашествие арахнидов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Женщина, проживающая под Стерлитамаком в поселке Загородный, обнаружила в собственном гараже огромного паука. Как выяснилось позже, он был еще и ядовитым. Соответствующий пост вместе с фотографией появился в социальной сети.

– Если правильно определила с помощью Интернета вид, то это русский (южнорусский) тарантул. Ядовит. Для детей смертельно, – цитирует текст публикации испуганной женщины UfacityNews.ru.

Она также сообщила, что месяц назад такую же особь на своем участке убил её сосед. В комментариях к посту многие пользователи отметили, что и сами не раз видели похожего арахнида. На самом деле, для взрослого человека их яд не представляет опасности, а вот детям стоит быть осторожней.

Напомним, на прошлой неделе опасного паука заметил житель Туймазов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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