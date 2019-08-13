Пять человек отравились в башкирской гостинице
Ужин для постояльцев заведения привел к госпитализации
Заведение уже проверят РоспотребнадзорФото: Павел КЛОКОВ
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Сразу пять человек были доставлены в центральную районную больницу Белорецкого района Башкирии. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, у постояльцев диагностировали пищевое отравление после ужина в одной из гостиниц села Терлянский.
C инспекцией в заведение уже нагрянули сотрудники Роспотребнадзора. Они проверят соблюдение санитарных норм. Корреспондент «Комсомолки» связался с руководством заведения – в ближайшее время они прокомментируют ситуацию.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в городе Салавате на три месяца закрыли ресторан Subway.
ИСТОЧНИК KP.RU