2019-08-13T14:08:39+03:00
Общество

«Это не стойло для телят, а женский туалет»: жителей Башкирии ужаснуло состояние уборной в училище

Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Жители Чекмагушевского района республики отвезли сына на турнир по шахматам в райцентр – уж очень ребенок любит настольную игру. Состязание проходило на стадионе СПТУ. Во время мероприятия школьнику захотелось в туалет. Он спросил у организаторов, куда идти. Его направили в ближайшую уборную. И, как оказалось, хуже этой туалетной комнаты сложно что-либо представить. Она больше похожа на стойло для скота, сделанное на скорую руку из гнилых досок.

Подросток показал помещение своей матери, которая пошла на соревнование вместе с ним. Женщина ужаснулась, сфотографировала стойло и отправила снимок мужу. «Стойло для телят?», – спросил он. «А вот и нет. Это женский туалет», – ответила супруга.

– Я глазам своим не поверил, вечером съездил убедиться, снял на видео, – рассказал отец семейства.

На следующий день мужчина поговорил со знакомым студентом училища и тот рассказал, что это женский туалет, для студенток и преподавательниц. Мужской (по всей видимости, в таком же состоянии) находится очень далеко. Внутри здания учебного заведения туалеты есть, но нерабочие. Все три года, что студент учился там, он ходил на улицу.

– Уму непостижимо. Женский туалет, как видите, рассчитан на десять человек. То есть, руководство училища, местный отдел образования (и кто там ещё за это отвечает) считают, что в нём спокойно могут сидеть десять девушек и справлять свои естественные потребности, – негодует мужчина. – И зимой тоже. Даже двери нет!

Отец семейства собирается разобраться в том, «что за ерунда творится в этом заведении».

ИСТОЧНИК KP.RU

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