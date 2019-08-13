В Башкирии арестовали подозреваемого в крупном мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-13T13:02:34+03:00

Несколько дней мужчину разыскивали по всей республике

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На днях МВД по Башкирии объявило в розыск 46-летнего жителя Уфы Ахата Султанбекова. Полицейские распространили ориентировку на подозреваемого в крупном мошенничестве и выложили фото на официальном сайте ведомства. В минувшее воскресенье, 11 августа, ориентировку убрали.

По данным полиции, мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления – мошенничестве в крупном размере. Как выяснилось сегодня, 13 августа, Ахат Султанбеков был задержан.

- Мужчину арестовали и предъявили ему обвинение, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU