2019-08-13T13:02:34+03:00
Происшествия

В Башкирии арестовали подозреваемого в крупном мошенничестве

Несколько дней мужчину разыскивали по всей республике
Павел КРАЙНОВ
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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На днях МВД по Башкирии объявило в розыск 46-летнего жителя Уфы Ахата Султанбекова. Полицейские распространили ориентировку на подозреваемого в крупном мошенничестве и выложили фото на официальном сайте ведомства. В минувшее воскресенье, 11 августа, ориентировку убрали.

По данным полиции, мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления – мошенничестве в крупном размере. Как выяснилось сегодня, 13 августа, Ахат Султанбеков был задержан.

- Мужчину арестовали и предъявили ему обвинение, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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