Молодой житель Башкирии до смерти забил бродягу

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-13T12:34:01+03:00

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В центральную районную больницу Бирска в минувшую субботу был доставлен 44-летний мужчина. Он находился в коме. На его лице медики обнаружили гематомы и кровоподтёки. Буквально пять минут спустя после госпитализации он скончался в приемном покое.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, делом заинтересовались сотрудники полиции. Они выяснили, что погибший не имел жилья и бродяжничал. Единственной зацепкой было место, откуда его привезли – одно из городских общежитий. Следователи и криминалисты отправились туда и быстро вышли на предполагаемого преступника. Им оказался 22-летний парень, разнорабочий местного предприятия. Он дал признательные показания. Молодой человек задержан и находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU