2019-08-13T13:14:12+03:00
Общество

В налоговой Башкирии назвали количество миллиардеров

По сравнению с прошлым периодом их стало больше
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В 2017 году миллиардный доход задекларировали 7 человекВ 2017 году миллиардный доход задекларировали 7 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Десять налогоплательщиков из Башкирии задекларировали годовой доход в размере больше 1 млрд рублей. В Управлении Федеральной налоговой службы обнародовали данные декларационной кампании за 2018 год. По итогам 2017 года миллиардный доход задекларировали 7 человек.

– Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая доплате в бюджет согласно представленным декларациям, составила 72 млн 388 тысяч рублей, – цитирует РБК Уфа заместителя начальника отдела УФНС в Башкирии.

За полгода в налоговую поступило 217,5 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. Это на 6520 больше, чем в 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

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