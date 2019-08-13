В налоговой Башкирии назвали количество миллиардеров
По сравнению с прошлым периодом их стало больше
В 2017 году миллиардный доход задекларировали 7 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Десять налогоплательщиков из Башкирии задекларировали годовой доход в размере больше 1 млрд рублей. В Управлении Федеральной налоговой службы обнародовали данные декларационной кампании за 2018 год. По итогам 2017 года миллиардный доход задекларировали 7 человек.
– Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая доплате в бюджет согласно представленным декларациям, составила 72 млн 388 тысяч рублей, – цитирует РБК Уфа заместителя начальника отдела УФНС в Башкирии.
За полгода в налоговую поступило 217,5 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. Это на 6520 больше, чем в 2018.
ИСТОЧНИК KP.RU