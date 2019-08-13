В налоговой Башкирии назвали количество миллиардеров

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-13T13:14:12+03:00

В 2017 году миллиардный доход задекларировали 7 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сравнению с прошлым периодом их стало больше

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Десять налогоплательщиков из Башкирии задекларировали годовой доход в размере больше 1 млрд рублей. В Управлении Федеральной налоговой службы обнародовали данные декларационной кампании за 2018 год. По итогам 2017 года миллиардный доход задекларировали 7 человек.

– Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая доплате в бюджет согласно представленным декларациям, составила 72 млн 388 тысяч рублей, – цитирует РБК Уфа заместителя начальника отдела УФНС в Башкирии.

За полгода в налоговую поступило 217,5 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. Это на 6520 больше, чем в 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU