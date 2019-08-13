Счета уфимской мэрии требуют заблокировать

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-13T11:14:50+03:00

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Компания ООО «Берег» обратилась в арбитражный суд с иском, в котором требует заблокировать счета уфимской мэрии. Администрация города якобы не возместила фирме 90 млн рублей убытка. Компания связана с депутатом горсовета Уфы и предпринимателем Артуром Хазигалеевым.

В августе 2018 года арбитражный суд взыскал с мэрии в пользу «Берега» 161 млн рублей. Однако администрация в декабре смогла выплатить только 70 млн рублей, а остаток так и не был погашен – собственно, из-за этого и был подан иск о признании бездействия городских властей. Из заявления, как отмечает «Ъ-Уфа», следует, что мэрия продолжает проводить расходные операции, хотя согласно Бюджетному кодексу должна была приостановить их по лицевым счетам, так как задолженность не погашена в течение трех месяцев после получения исполнительного листа.

ИСТОЧНИК KP.RU