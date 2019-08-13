Житель Башкирии заподозрил своего знакомого в краже и нанес ему 13 ударов ножом

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-13T10:34:48+03:00

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В Дюртюлинском районе Башкирии на прошлой неделе, 11 августа, в диспетчерскую экстренной службы поступило сообщение об обнаружении трупа 47-летнего мужчины. Тело было найдено на садовом участке вблизи одного из сел с признаками насильственной смерти. Хозяин участка, заявивший о страшной находке, сказал следователям, что разрешил потерпевшему собрать у него на участке сливы, и по возвращении обнаружил тело.

Правоохранители во время осмотра места происшествия увидели на одежде хозяина следы, похожие на кровь. Тот заявил, что недавно подрался со своим братом. Его доводы опровергли следователи: потерпевший и теперь уже подозреваемый в течение дня находились вместе. В конце концов мужчина во всем сознался.

По версии следствия, 11 августа знакомые распивали алкоголь и впоследствии решили пойти за добавкой. Однако подозреваемый заметил, что у него куда-то делись деньги, и заподозрил в краже потерпевшего. Вспыхнула ссора, в результате которой мужчина нанес своему приятелю 13 ножевых ранений. Тот скончался на месте. Предполагаемый убийца решил сам вызвать полицию, чтобы отвести подозрение. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU