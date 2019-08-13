2019-08-13T10:03:27+03:00
Общество

В Башкирии во время стройки рабочие обнаружили 100-летний скелет

Кости был найдены на глубине более метра
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Останки переданы на судмедэкспертизуОстанки переданы на судмедэкспертизуФото: Александр БОЙКО
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В Илишевском районе Башкирии во время строительства дома рабочие случайно отколпали столетний скелет.

Как сообщает собственный источник "КП-Уфа, находка была сделана днем 11 августа в деревне Нижнечерекулево. Рабочие подготавливали место под фундамент и копали траншею. Дойдя до глубины 1,3 метров, они наткнулись на скелетированные останки неизвестного человека. Прибывшие на места специалисты назвали приблизительный возраст останков – около 100 лет. Кости были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, на прошлой неделе жители Благовещенского района нашли на берегу реки ногу, обутую в кроссовок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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