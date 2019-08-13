2019-08-13T09:04:36+03:00
Общество

В Башкирии законодательно запретили спекулировать на льготном жилье

В силу вступил новый закон
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Новый закон был введен из-за недобросовестного участия некоторых граждан в льготной программеНовый закон был введен из-за недобросовестного участия некоторых граждан в льготной программе
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В Башкирии в силу вступил закон, пресекающий спекуляции на рынке льготного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая. Новый закон был введен из-за недобросовестного участия некоторых граждан в программе «Жилстройсбережения». Она предполагает, что человек в течение 3-6 лет осуществляет накопления, на которые начисляется субсидия из регионального бюджета. После этого он получает жилищный кредит по льготной ставке и покупает жилье по специальной цене.

– На практике же имеют место случаи, когда отдельные граждане намеренно вступают в данную программу и, не осуществив накопления во вкладе, сразу приобретают жилье по льготной стоимости, как правило, с целью его перепродажи, – отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Он подчеркнул, что новый закон сделает невозможными подобные спекуляции, и приобрести жилье можно будет только при выполнении всех условий программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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