Житель Башкирии хранил в своем гараже крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-13T08:28:42+03:00

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В пресс-службе МВД Башкирии сообщили о задержании 26-летнего жителя Нефтекамска по обвинению в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков. Сотрудники полиции нашли у него в гараже полимерный пакет с более 1 кг синтетики, а также электронные часы и мешочки для расфасовки запрещенных веществ.

Во время личного досмотра оперативники обнаружили у парня еще несколько свертков весом более 100 грамм и завернутые в бумагу наркотики растительного происхождения. Ранее подозреваемый неоднократно представал перед судом.

– В отношении задержанного по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере следователями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 - ч. 5 ст.228.1 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU