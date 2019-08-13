2019-08-13T07:26:29+03:00
Происшествия

В Башкирии годовалая девочка пострадала в ДТП

Водитель допустил съезд машины в кювет
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Утром 12 августа в Мелеузовском районе Башкирии случилось ДТП. На четвертом километре дороги Мелеуз - Сыртланово в правый кювет улетела "Мицубиси Лансер".

За рулем иномарки в этот момент находился 28-летний местный житель. Как сообщает глава республиканской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов, с ним в машине была годовалая дочка. Малышка в результате аварии получила травмы и была доставлена в больницу.

Всего за понедельник на дорогах республики зарегистрировали восемь аварий, в которых три человека погибли и девять получили травмы. Самое жуткое ДТП случилось в Ермекеевском районе, его жертвами стали 40-летняя женщина, её 38-летний муж и 14-летняя дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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