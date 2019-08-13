Спасатели убрали масляное пятно на реке Белой в Уфе

СЕГОДНЯ 06:35 2019-08-13T06:35:37+03:00

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Спасатели собрали разлившиеся по реке Белой в Уфе нефтепродукты. Масляное пятно, напомним, обнаружили в районе строящейся набережной у Монумента Дружбы.

Сотрудники госкомитета по ЧС республики и Управления гражданской защиты оградили радужное пятно бонами, а затем обработали участок сорбентом.

Сообщается, что нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Ее изолировали от источника утечки, тем самым прекратив слив нефтепродуктов в Белую.

- При обследовании акватории и прибрежной полосы следов нефтяной пленки не выявлено, - отчитались в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям

ИСТОЧНИК KP.RU