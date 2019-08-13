2019-08-13T07:03:07+03:00
Происшествия

Бизнесмен из Уфы пытался дать взятку сразу трем полицейским

Так он надеялся избежать ответственности за продажу контрафакта
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В одном из торговых центров Уфы полицейские обнаружили точку продажи контрафакта. Поддельной одеждой и обувью торговал 33-летний бизнесмен. Товар подлежал изъятию, но предприниматель решил спасти его любой ценой.

Как сообщает Следком по Башкирии, он предложил взятку в размере 150 тысяч рублей сначала одному оперуполномоченному, а получив отказ, второму. Не желая расставаться с продукцией, мужчина предпринял последнюю попытку подкупа. Под предлогом беседы о совершенном правонарушении он отошел с третьим сотрудником полиции в безлюдное место, где вручил ему деньги, умоляя не забирать товар. Увы, тот задержал бизнесмена на месте. Возмущенный нарушитель попытался отобрать переданную сумму, но не преуспел.

В отношении индивидуального предпринимателя завели дело по статье 291 УК РФ - "Дача взятки". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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