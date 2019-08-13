17 домов в историческом центре Уфы изымают для муниципальных нужд
17 домов по улице Октябрьской революции власти Уфы намерены изъять для муниципальных нужд. Тем из них, которые имеют охранный статус, будут искать арендатора. Ему придется сначала отреставрировать объект и лишь потом инвестор сможет использовать его в коммерческих целях. Как сообщает "Коммерсантъ", не представляющие культурной ценности сооружения власти намерены снести.
Напомним, что с начала июля мэрия Уфы активно взялась за изъятие домов в историческом центре. Ранее она забрала у собственников 11 домов по ул. Коммунистическая, Карла Маркса и той же Октябрьской революции. Многие из них являются объектами культурного наследия, например, дома-усадьбы Новиковых и усадьбы старообрядцев Душиных.
ИСТОЧНИК KP.RU