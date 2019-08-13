2019-08-13T06:05:35+03:00
Общество

17 домов в историческом центре Уфы изымают для муниципальных нужд

Ранее власти города уже объявляли об изъятии 11 домов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Часть домов будет снесена, остальные отреставрированыЧасть домов будет снесена, остальные отреставрированыФото: Рустем АХУНОВ
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17 домов по улице Октябрьской революции власти Уфы намерены изъять для муниципальных нужд. Тем из них, которые имеют охранный статус, будут искать арендатора. Ему придется сначала отреставрировать объект и лишь потом инвестор сможет использовать его в коммерческих целях. Как сообщает "Коммерсантъ", не представляющие культурной ценности сооружения власти намерены снести.

Напомним, что с начала июля мэрия Уфы активно взялась за изъятие домов в историческом центре. Ранее она забрала у собственников 11 домов по ул. Коммунистическая, Карла Маркса и той же Октябрьской революции. Многие из них являются объектами культурного наследия, например, дома-усадьбы Новиковых и усадьбы старообрядцев Душиных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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