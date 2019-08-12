Резкое похолодание в Башкирии сменит жара

СЕГОДНЯ 19:48 2019-08-12T19:48:19+03:00

В первой половине недели придется потерпеть, зато потом распогодится

В конце недели можно рассчитывать на солнце

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Синоптики рассказали, когда жителям Башкирии стоит ждать тепла. Как ранее уже сообщала «Комсомолка», завтра, 13 августа, не произойдет кардинальных изменений. Более того, выпадет приличное количество осадков, а столбик термометра не поднимется выше +20 градусов.

Переломным днем станет среда. Да, останутся небольшие дожди и возможен порывистый ветер, зато потеплеет до +23 градусов по Цельсию. В последующие дни – вплоть до воскресенья – температура будет только расти. Не в геометрической прогрессии, конечно, но всё-таки в прогрессии.

В четверг дожди стихнут, местами пройдут кратковременные. Солнце будет чаще выглядывать из облаков. Синоптики прогнозируют северный ветер, но без порывов. Температура воздуха поднимется до +25.

В конце недели, 16-18 августа, сохранится преимущественно солнечная погода: ни осадков, ни сильного ветра. Воздух прогреется до +27 градусов. Возможно даже удастся выбраться на природу, не опасаясь неприятных сюрпризов.

ИСТОЧНИК KP.RU