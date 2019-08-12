В Минздраве Башкирии сообщили о росте заболеваемости венерическими инфекциями

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-12T19:09:44+03:00

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В Минздраве Башкирии предоставили данные о заболеваемости венерическими инфекциями за 2018 год. Самой распространенной болезнью оказался хламидиоз (1 725 заболевших). Далее идет трихомоноз (1 536). Сифилис диагностировали у 597 человек, гонококковую инфекцию – у 255, аногенитальный герпес – 835 и аногенитальные бородавки – 686.

Издание UfaTime.ru со ссылкой на ведомство отмечает, что за год в республике выросло число заболевших трихомонозом (на 95 человек больше, чем в предыдущем году), хламидиозом (на 35) и аногенитальными бородавками (на 152).

ИСТОЧНИК KP.RU