Житель Башкирии убил пенсионера после неудавшейся сделки по продаже пшеницы

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-12T16:52:12+03:00

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В Альшеевском районе Башкирии местный житель подозревается в убийстве пенсионера. Труп 85-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был найден в доме одного из сел района. Следком сразу же возбудил уголовное дело по статье «убийство». В ходе следственных мероприятий у правоохранителей вызвал подозрение 37-летний мужчина. На его шее была замечена свежая ссадина со следами крови.

Сотрудники осмотрели придомовую территорию подозреваемого и нашли в печи бани недогоревшую перчатку и нож. На крыше здания были обнаружены 18 тысяч рублей. На обуви мужчина следователи заметили кровь. Помимо этого, опросив продавца местного магазина, полицейские узнали, что наутро после убийства знакомый подозреваемого расплатился за алкоголь купюрой, испачканной в крови.

Собранных доказательств было более чем достаточно, и мужчина во всем сознался. По версии следствия, утром 11 августа подозреваемый пришел домой к односельчанину, чтобы продать два мешка пшеницы. Пенсионер не слышал стука, и тогда гость зашел к нему в дом и разбудил. Пожилой мужчина отверг предложение и возмутился беспардонностью подозреваемого. Слово за слово – и будущий задержанный уже наносит удар ножом в шею хозяина дома. Пенсионер скончался на месте.

Подозреваемый украл у потерпевшего деньги, который тот хранил под кроватью, и скрылся. Дома он сжег свою одежду и попросил знакомого купить спиртное, дав при этом окровавленную купюру.

– В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в следственном комитете Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU