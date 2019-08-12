На трассе в Башкирии в ДТП погибли три человека – среди них 14-летняя девочка
Сегодня днем, в 14:30, в Ермекеевском районе Башкирии произошла жуткая авария. По данным республиканской госавтоинспекции, на 18 км автодороги Бекетово-Знаменка-Исламбахты лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Нива» и «Volkswagen Amarok». После удара отечественный внедорожник выбросило в кювет.
В результате ДТП погибли три человека из «Нивы»: женщина, мужчина и 14-летняя девочка. В салоне машины также находилась еще одна женщина и 16-летний подросток – их экстренно доставили в ближайшую больницу. Сотрудникам МЧС пришлось срезать крышу, чтобы вытащить пострадавших. О тяжести состояния их здоровья пока ничего неизвестно. На месте происшествия работает полиция и экстренные службы. Они разбираются в обстоятельствах трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU