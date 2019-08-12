2019-08-12T15:00:04+03:00
Общество

Какую погоду ожидать жителям Башкирии во вторник, 13 августа

Днем пройдут дожди и порывистый ветер
Владислав КАЗАНЦЕВ
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От вторника не стоит ждать ничего хорошегоОт вторника не стоит ждать ничего хорошего
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Едва ли жители Башкирии могут в полной мере насладиться дополнительным выходным, наблюдая за окном пасмурную погоду и постоянные дожди. Что ж, придется еще немного потерпеть – чем ближе к концу недели, тем теплее будет в республике.

Но тем же временем от грядущего вторника не стоит ждать ничего хорошего. По республике пройдут дожди, местами до умеренных. Будет буйствовать северо-западный ветер, днем с порывами до сильного. Температура ночью не поднимется выше 13 градусов, а днем столбик термометра покажет +15, +20 градусов. За сутки выпадет около 13,5 мм осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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