Какую погоду ожидать жителям Башкирии во вторник, 13 августа

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-12T15:00:04+03:00

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Едва ли жители Башкирии могут в полной мере насладиться дополнительным выходным, наблюдая за окном пасмурную погоду и постоянные дожди. Что ж, придется еще немного потерпеть – чем ближе к концу недели, тем теплее будет в республике.

Но тем же временем от грядущего вторника не стоит ждать ничего хорошего. По республике пройдут дожди, местами до умеренных. Будет буйствовать северо-западный ветер, днем с порывами до сильного. Температура ночью не поднимется выше 13 градусов, а днем столбик термометра покажет +15, +20 градусов. За сутки выпадет около 13,5 мм осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU