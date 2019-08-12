2019-08-12T15:54:34+03:00
Общество

В Башкирии больше месяца ищут 30-летнего Максима Кузьмина

О парне нет никаких известий с 1 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Волонтеры сообщили, что Максим нуждается в медпомощиВолонтеры сообщили, что Максим нуждается в медпомощи
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В Башкирии уже больше месяца волонтеры и полицейские разыскивают 30-летнего уфимца Максима Кузьмина. О парне нет никаких известий с 1 июля. Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют ориентировки в социальных сетях и сообщают, что пропавший нуждается в медпомощи.

Приметы: рост – 175 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза. Максим был одет в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Максиме Кузьмине, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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