2019-08-12T14:13:30+03:00
Происшествия

«Родились в рубашке!»: тракторист из Башкирии «прошил» легковушку с детьми

Металлический прут от спецмашины прошел сквозь дверь автомобиля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Инцидент, который мог привести к трагическим последствиям, произошел на днях в окрестностях деревни Старонадеждино Благовещенского района. 33-летний уфимец отправился туда на своем «Opel», чтобы забрать детей домой. Он посадил их на заднее сиденье, завел машину и двинулся с места.

Проехав всего-навсего 15 метров, мужчина услышал скрежет – как оказалось, в легковушку въехал трактор со спецтехникой. Причем удар пришелся на заднюю часть с левой стороны, именно там сидел самый младший ребенок.

Отец семейства выбежал из машины и увидел, что из двери торчит прут, которым трактор во время столкновения буквально насквозь пробил обивку автомобиля. Только благодаря счастливому стечению обстоятельств острие остановилось в считанных сантиметрах от испуганного ребенка. По словам водителя легковушки, мужчина, находившийся за рулем спецтехники, был пьяным.

фото: соцсети

фото: соцсети

Фото с места происшествия были опубликованы в соцсети. Пользователи грубо раскритиковали тракториста. Некоторые отметили, что детям из иномарки невероятно повезло.

– Родились в рубашке! – написала одна из подписчиц сообщества, в котором были размещены снимки.

фото: соцсети

фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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