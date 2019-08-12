Жителей Уфы пугает могилка во дворе жилого дома: соседи считают, что там погребено тело

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-12T13:53:09+03:00

По мнению уфимцев, мужчина 14 лет назад похоронил у себя на участке сына

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Во дворе жилого дома одного из населенных пунктов под Уфой, предположительно, захоронен человек. Местных жителей пугает подобное соседство, однако эта история не столько жуткая, сколько печальная.

Владимир Тигаев установил во дворе сгоревшего дома, в котором погиб его сын, крест и могильную табличку. Трагический инцидент случился 14 лет назад. Тогда от парня практически ничего не осталось. Убитый горем отец решил оставить о сыне хоть какое-то напоминание.

– На месте трагедии ставят отметку – как дань уважения, – цитирует мужчину издание Mash.

Возможно, как такового захоронения даже нет, однако жильцы уверены, что парня похоронили именно во дворе. Общественник Руслан Бадретдинов обратился за помощью к местным властям с просьбой разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU