2019-08-12T12:36:38+03:00
Общество

В ГИБДД Уфы объявили о начале спецоперации

Она продлится до 9 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Особое внимание инспекторы уделят водителям с детьмиОсобое внимание инспекторы уделят водителям с детьми
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В преддверии нового учебного года в ГИБДД Башкирии стартовала спецоперация «Внимание – дети!». Особое внимание инспекторы будут уделять водителям, которые перевозят детей, а также юным пешеходам. Цель мероприятий – профилактика и предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних.

Пресс-службе госавтоинспекции призывает водителей быть внимательными и аккуратными и просит не забывать о самых уязвимых участниках дорожного движения.

Рейды в рамках спецоперации «Внимание – дети!» будут проходить вплоть до девятого сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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