В ГИБДД Уфы объявили о начале спецоперации
Она продлится до 9 сентября
Особое внимание инспекторы уделят водителям с детьми
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В преддверии нового учебного года в ГИБДД Башкирии стартовала спецоперация «Внимание – дети!». Особое внимание инспекторы будут уделять водителям, которые перевозят детей, а также юным пешеходам. Цель мероприятий – профилактика и предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних.
Пресс-службе госавтоинспекции призывает водителей быть внимательными и аккуратными и просит не забывать о самых уязвимых участниках дорожного движения.
Рейды в рамках спецоперации «Внимание – дети!» будут проходить вплоть до девятого сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU