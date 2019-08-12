2019-08-12T12:34:23+03:00
Происшествия

В Башкирии в завалах сгоревшего дома нашли трупы убитых мужчины и женщины

Подозреваемый находится по стражей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство"Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство"
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В деревне Тангатарово Бураевского района Башкирии ранним утром 10 августа загорелся дом. В ходе тушения одноэтажного бревенчатого здания пожарные обнаружили труп хозяина – 63-летнего местного жителя. Тело погибшего было направлено на судмедэкспертизу. Специалисты установили, что пожилой мужчина скончался из-за проникающего колото-резаное ранение груди.

На следующий день – 11 августа – происходил разбор завалов после пожара и повторный осмотр места происшествия. В ходе работы правоохранители обнаружили еще одно обгоревшее тело. Погибшей оказалась 38-летняя женщина.

На место выехала следственно-оперативная группа. Они выяснили, что произошло. Как сообщает собственный источник "КП-Уфа в правоохранительных органах, 9 августа хозяин дома принимал гостей. Помимо женщины, к нему пришел 42-летний мужчина из соседней деревни. Все вместе они распивали алкоголь. В какой-то момент между владельцем дома и гостем вспыхнула ссора. Мужчина выхватил нож и пырнул им хозяина – тот скончался практически сразу. После этого он взял деревянную палку и ударил ею женщину, и тоже насмерть.

Полицейские после задержания подозреваемого выяснили, что он инвалид второй группы с диагнозом «умственная отсталость». Причастен ли он к поджогу, пока неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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