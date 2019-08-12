В Уфе водитель иномарки взял на таран шиномонтажку

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-12T10:16:02+03:00

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В Уфе мужчина за рулем Renault Logan на высокой скорости протаранил здание шиномонтажа. Всё случилось вчера днем в Черниковке на улице Вологодской. Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения сервиса. Видео распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что водитель едет напрямую мимо поворота и врезается в небольшое строение. Передняя часть легковушки – вдребезги, самого автомобилиста спасла подушка безопасности. Очевидцы предположили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент стал предметом шуток для комментаторов в соцсетях. «На пит-стоп залетел», «Решил быстро колеса поменять», «Это конкурент походу», «Успел без очереди» – куражатся подписчики.

Официального комментария по поводу происшествия от столичной ГИБДД еще не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/725424" frameborder="0"></iframe> В Уфе легковушка врезалась в шиномонтажку.

ИСТОЧНИК KP.RU