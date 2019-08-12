2019-08-12T09:32:40+03:00
Общество

В Башкирии в течение полутора лет построят 45 детсадов

На эти нужды из федерального бюджета поступило два миллиона рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На строительство из федерального бюджета выделено 2 млрд рублейНа строительство из федерального бюджета выделено 2 млрд рублейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Башкирии в рамках нацпроекта «Демография» до конца 2020 года построят 45 детских садов. Об этом рассказал и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Юрий Мельников. По его словам, новые учреждения предоставят семь тысяч мест для маленьких жителей региона.

Средства на строительство – более двух млрд рублей – были выделены из федерального бюджета. Всего же на «Демографию» до 2024 года в Башкирию направят 32,08 млрд рублей.

Ранее стало известно, что благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» бесплодным женщинам помогают забеременеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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