В Башкирии в течение полутора лет построят 45 детсадов
На эти нужды из федерального бюджета поступило два миллиона рублей
На строительство из федерального бюджета выделено 2 млрд рублейФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В Башкирии в рамках нацпроекта «Демография» до конца 2020 года построят 45 детских садов. Об этом рассказал и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Юрий Мельников. По его словам, новые учреждения предоставят семь тысяч мест для маленьких жителей региона.
Средства на строительство – более двух млрд рублей – были выделены из федерального бюджета. Всего же на «Демографию» до 2024 года в Башкирию направят 32,08 млрд рублей.
Ранее стало известно, что благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» бесплодным женщинам помогают забеременеть.
ИСТОЧНИК KP.RU