2019-08-12T08:47:39+03:00
Общество

В Уфе прошел «Курбан Халяль Fest»

Для горожан организовали спортивные состязания и горячий плов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacityinfo.ruфото: ufacityinfo.ru
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Вчера, 11 августа, мусульмане Башкирии отмечали священный праздник Курбан-байрам. По этому случаю власти Уфы организовали несколько площадок. Одна из них расположилась в этно-парке «Ватан». Там состоялся республиканский праздник «Курбан Халяль Fest». Он проводится четвертый год подряд.

Гостей торжества приветствовали представители Духовного управления мусульман и Уфимской епархии Русской православной церкви. На сцене с танцами и песнями выступили городские и республиканские творческие коллективы. Любители спорта поиграли в волейбол и пейнтбол, а также постреляли из лука. Для детей была организована эстафета и конкурсы.

Все желающие могли прикупить себе что-нибудь на халяль-ярмарке и отведать горячий плов из халяльной баранины. Кстати, о баранах: вчера на проспекте Октября водители заметили сбежавшее животное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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