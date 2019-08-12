В Уфе прошел «Курбан Халяль Fest»

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-12T08:47:39+03:00

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Вчера, 11 августа, мусульмане Башкирии отмечали священный праздник Курбан-байрам. По этому случаю власти Уфы организовали несколько площадок. Одна из них расположилась в этно-парке «Ватан». Там состоялся республиканский праздник «Курбан Халяль Fest». Он проводится четвертый год подряд.

Гостей торжества приветствовали представители Духовного управления мусульман и Уфимской епархии Русской православной церкви. На сцене с танцами и песнями выступили городские и республиканские творческие коллективы. Любители спорта поиграли в волейбол и пейнтбол, а также постреляли из лука. Для детей была организована эстафета и конкурсы.

Все желающие могли прикупить себе что-нибудь на халяль-ярмарке и отведать горячий плов из халяльной баранины. Кстати, о баранах: вчера на проспекте Октября водители заметили сбежавшее животное.

ИСТОЧНИК KP.RU