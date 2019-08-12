В ДТП на трассе в Башкирии пострадали четыре человека
Минувшей ночью на трассе в Башкирии столкнулись два автомобиля – четыре человека попали в больницу.
Как сообщает региональная госавтоинспекция, ДТП случилось на 222 км трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. По предварительным данным, 18-летний парень за рулем Chevrolet Lanos не уступил дорогу на перекрестке автомобилю Chevrolet Niva. В результате аварии трое пассажиров молодого водителя – 18 и 19 лет – были госпитализированы. Помощь медиков также потребовалась 55-летней пассажирке из внедорожника.
За 11 августа в Башкирии зафиксировано девять дорожно-транспортных происшествий – в них пострадали 15 человек. К счастью, ни одна авария не закончилась летальным исходом. Ранее в республиканской ГИБДД рассказали о пяти погибших за сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU