2019-08-12T08:00:02+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе в Башкирии пострадали четыре человека

Молодой водитель не уступил дорогу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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ГИБДД по РБГИБДД по РБ
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Минувшей ночью на трассе в Башкирии столкнулись два автомобиля – четыре человека попали в больницу.

Как сообщает региональная госавтоинспекция, ДТП случилось на 222 км трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. По предварительным данным, 18-летний парень за рулем Chevrolet Lanos не уступил дорогу на перекрестке автомобилю Chevrolet Niva. В результате аварии трое пассажиров молодого водителя – 18 и 19 лет – были госпитализированы. Помощь медиков также потребовалась 55-летней пассажирке из внедорожника.

За 11 августа в Башкирии зафиксировано девять дорожно-транспортных происшествий – в них пострадали 15 человек. К счастью, ни одна авария не закончилась летальным исходом. Ранее в республиканской ГИБДД рассказали о пяти погибших за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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