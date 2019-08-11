2019-08-11T19:38:40+03:00
Общество

В Башкирии прохожий до приезда пожарных по трубе забрался на второй этаж и спас людей

Врио главы республики предложил наградить героя
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Житель Башкирии Ришат Набиев на днях спас из горящего дома двоих растерявшихся мужчин. Он забрался по трубам в помещение и вывел их из загоревшегося помещения. Поступок молодого мужчины не остался без внимания руководителя региона.

- Ришат Набиев случайно оказался на пожаре еще до приезда пожарных, забрался на второй этаж по трубе и спас двоих растерявшихся мужчин! Афарин, Ришат! Надеюсь, разные наградные комитеты не проглядят твоего подвига..., - написал Радий Хабиров у себя в социальных сетях.

Врио главы Башкирии выразил надежду, что если все жители республики «будут также бросаться в огонь на помощь друг другу - наша республика будет самой процветающей и позитивной частью страны».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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