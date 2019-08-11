«Салават Юлаев» уступил «Барысу» в последнем матче Кубка Президента Казахстана

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-11T19:02:27+03:00

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Сегодня, 11 августа, уфимский «Салават Юлаев» завершил выступление на Кубке Президента Казахстана. Последним соперником на турнире в Нур-Султане стали хозяева льда «Барыс». Дружина Николая Цулыгина потерпела поражение в серии послематчевых бросков – 1:2.

В стартовом периоде первыми отличились хозяева льда – на 13-й минуте казахстанские хоккеисты забили в большинстве. В начале второго игрового отрезка «Салават» усилиями Максима Майорова счет сравняли. По одному очку за голевую передачу получили также Михаил Пашнин и Александр Кадейкин. К сожалению, большего в атаке юлаевцы организовать не смогли.

Основное и дополнительное время матча завершилось в ничью. В серии послематчевых буллитов сильнее были хоккеисты «Барыса».

ИСТОЧНИК KP.RU