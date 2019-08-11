2019-08-11T19:17:02+03:00
Происшествия

Направлявшаяся в Башкирию автоцистерна с опасным веществом попала в ЧП на трассе под Казанью

Известно, что машина направлялась в Стерлитамак
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГТРК «Башкортостан»Фото: ГТРК «Башкортостан»
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Сегодня, 11 августа, на трассе под Казанью произошло ЧП с автоцистерной с опасным веществом. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», машина следовала из Бельгии в Стерлитамак.

По данным телеканала, цистерна была повреждена и из нее стала вытекать опасная жидкость – лотригонокс. Сейчас на месте работают экстренные службы и полиция.

Инцидент произошел сегодня утром в Пестречинском районе Татарстана. По предварительной информации у автоцистерны сломалась холодильная установка. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб отцепили цистерну от тягача и отбуксировали ее на безопасное расстояние. Сотрудники ГИБДД организовали объезд опасного участка трассы. Угрозы для жизни и здоровью местных жителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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