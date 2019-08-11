2019-08-11T17:00:18+03:00
Общество

В Уфе на проспекте Октября заметили сбежавшего барана

Животное неслось прямо по проезжей части [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сегодня, 11 августа, в Уфе на проспекте Октября местные жители увидели бежавшего по проезжей части барана. Курьезный случай попал на видео – происходящее заснял видеорегистратор одного из автомобилистов. Владелец автомобиля выложил ролик в социальные сети.

На кадрах видно, как животное несется по выделенной полосе, где обычно ездят автомобили экстренных служб и полицейские. Баран явно напуган. Возможно, он сбежал от хозяев, которые хотели принести его в жертву.

Напомним, сегодня мусульмане всего мира отмечают священный праздник Курбан-байрам. По канонам ислама в этот день полагается принести в жертву барана, а мясо животного раздать нуждающимся или приготовить из него угощение для родных и близких.

В Уфе по проспекту Октября бегал баран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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