В Уфе на проспекте Октября заметили сбежавшего барана

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-11T17:00:18+03:00

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Сегодня, 11 августа, в Уфе на проспекте Октября местные жители увидели бежавшего по проезжей части барана. Курьезный случай попал на видео – происходящее заснял видеорегистратор одного из автомобилистов. Владелец автомобиля выложил ролик в социальные сети.

На кадрах видно, как животное несется по выделенной полосе, где обычно ездят автомобили экстренных служб и полицейские. Баран явно напуган. Возможно, он сбежал от хозяев, которые хотели принести его в жертву.

Напомним, сегодня мусульмане всего мира отмечают священный праздник Курбан-байрам. По канонам ислама в этот день полагается принести в жертву барана, а мясо животного раздать нуждающимся или приготовить из него угощение для родных и близких.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/725336" frameborder="0"></iframe> В Уфе по проспекту Октября бегал баран.

ИСТОЧНИК KP.RU