В Уфе на проспекте Октября заметили сбежавшего барана
Сегодня, 11 августа, в Уфе на проспекте Октября местные жители увидели бежавшего по проезжей части барана. Курьезный случай попал на видео – происходящее заснял видеорегистратор одного из автомобилистов. Владелец автомобиля выложил ролик в социальные сети.
На кадрах видно, как животное несется по выделенной полосе, где обычно ездят автомобили экстренных служб и полицейские. Баран явно напуган. Возможно, он сбежал от хозяев, которые хотели принести его в жертву.
Напомним, сегодня мусульмане всего мира отмечают священный праздник Курбан-байрам. По канонам ислама в этот день полагается принести в жертву барана, а мясо животного раздать нуждающимся или приготовить из него угощение для родных и близких.
В Уфе по проспекту Октября бегал баран.
ИСТОЧНИК KP.RU