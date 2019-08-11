2019-08-11T17:20:22+03:00
Общество

«Это было вполне ожидаемо»: соседи об уфимке, чья бойцовская собака загрызла женщину

Как оказалось, на эту семью постоянно жаловались в полицию
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Соседи женщины, чей пес насмерть загрыз 48-летнюю женщину, рассказали корреспондентам ГТРК «Башкортостан» о семье, где содержался пес бойцовской породы. Напомним, в ночь на 7 августа, во время посиделок в квартире обычной уфимской многоэтажки стаффордширский терьер напал на гостью и искусал ей лицо и шею. Она скончалась от потери крови.

Как оказалось, квартира, где жила собака с хозяйкой, уже давно была на примете у сотрудников полиции.

- Вопли, ругачки, мордобои… Это было вполне ожидаемо. Ну нельзя этим людям доверять боевую собаку! – заявил сосед корреспондентам ГТРК «Башкортостан».

По словам мужчины, соседи постоянно вызывали полицию на этот адрес – шумные соседи не реагировали на замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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