«Это было вполне ожидаемо»: соседи об уфимке, чья бойцовская собака загрызла женщину
Соседи женщины, чей пес насмерть загрыз 48-летнюю женщину, рассказали корреспондентам ГТРК «Башкортостан» о семье, где содержался пес бойцовской породы. Напомним, в ночь на 7 августа, во время посиделок в квартире обычной уфимской многоэтажки стаффордширский терьер напал на гостью и искусал ей лицо и шею. Она скончалась от потери крови.
Как оказалось, квартира, где жила собака с хозяйкой, уже давно была на примете у сотрудников полиции.
- Вопли, ругачки, мордобои… Это было вполне ожидаемо. Ну нельзя этим людям доверять боевую собаку! – заявил сосед корреспондентам ГТРК «Башкортостан».
По словам мужчины, соседи постоянно вызывали полицию на этот адрес – шумные соседи не реагировали на замечания.
ИСТОЧНИК KP.RU