Пасмурно и грозы: стало известно, какая погода будет в Башкирии в начале следующей недели
Синоптики представили уточненный прогноз погоды на третий выходной
Фото: Рустем Ахунов
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В предстоящий понедельник, 12 августа, в республике ожидается пасмурная и дождливая погода. Как сообщает Башгидрометцентр, в регион вновь придут дожди – местами небольшие, а в некоторых районах с грозами. В этот день ожидается северный умеренный ветер, при грозах порывы до сильного.
Температура воздуха в ночь с воскресенья на понедельник в Башкирии опустится до +9,+14°, днем воздух прогреется до +14,+19°.
По данным Гисметео, в Уфе в понедельник прогнозируются сильные дожди. Весь день в городе будет стоять пасмурная погода, ожидается сильный ветер от 10 до 13 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU