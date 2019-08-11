2019-08-11T13:56:32+03:00
Происшествия

В Башкирии полиция разыскивает опасного преступника

В чем подозревают мужчину не сообщается
Павел КРАЙНОВ
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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В Башкирии сотрудники полиции объявили в розыск опасного преступника. Житель Уфы Султанбеков Ахат Якупович 1774 года рождения разыскивается за совершение опасного преступления. В чем конкретно обвиняют мужчину не сообщается. МВД по Башкирии распространяет фото подозреваемого.

Вглядитесь внимательно в это лицо. Если вы узнаете этого человека, вам следует обратиться в полицию и рассказать о его местонахождении.

Связаться с сотрудниками полиции можно по телефонам: дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92, или 02 (102 с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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