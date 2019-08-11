В Башкирии полиция разыскивает опасного преступника
В чем подозревают мужчину не сообщается
Фото: МВД по Башкирии
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В Башкирии сотрудники полиции объявили в розыск опасного преступника. Житель Уфы Султанбеков Ахат Якупович 1774 года рождения разыскивается за совершение опасного преступления. В чем конкретно обвиняют мужчину не сообщается. МВД по Башкирии распространяет фото подозреваемого.
Вглядитесь внимательно в это лицо. Если вы узнаете этого человека, вам следует обратиться в полицию и рассказать о его местонахождении.
Связаться с сотрудниками полиции можно по телефонам: дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92, или 02 (102 с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU