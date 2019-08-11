В Башкирии углубляют дно реки Белая для экспорта зерна

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-11T12:55:02+03:00

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В Илишевском районе Башкирии начались работы по углублению дна реки Белая до 4 метров. Это нужно для того, чтобы к причалу могли подходить суда грузоподъемностью до 3 тысяч тонн.

Как отмечают в правительстве Башкирии, все это делается для того, чтобы экспортировать зерно в Прибалтику, Иран и Турцию. Инвестором выступило предприятие «Илишевский элеватор». Оно же получило господдержку в размере 25 млн рублей – как раз на углубление дна реки.

Работы по углублению ведутся на участке от деревни Груздевка в Илишевском районе республики до деревни Азякуль, что в Актанышском районе соседнего Татарстана. Длина русла реки, которое углубят составила 23 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU