2019-08-11T11:49:52+03:00
Общество

В Уфе буйный водитель сломал ребро полицейскому и пытался сбежать в наручниках

Задержание нетрезвого мужчины попало на видео
Павел КРАЙНОВ
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Минувшей ночью в Уфе сотрудники ГИБДД по Башкирии задержали нетрезвого водителя. Пере этим он едва не сбил детей, гулявших в парке.

Как передает пресс-служба МВД по Башкирии, все началось с того, что очевидцы сообщили о нетрезвом водителе за рулем «Daewoo Nexia» на площади Ленина. Сотрудники ДПС остановили его и потребовали документы, но буйный мужчина оттолкнул инспектора и попытался скрыться на машине.

- Экипаж начал преследование. В ходе погони водитель бросил автомобиль и побежал, однако через некоторое время был задержан сотрудниками полиции. В ходе задержания мужчины один из инспекторов ДПС получил травму, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как выяснилось, мужчина слома полицейскому ребро. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на помощь к дебоширу пришла его беременная жена. Пока она отвлекала полицейских, ее супруг, уже будучи в наручниках, вновь бросился на утек. Однако его все же схватили.

Местные жители сняли на видео задержание мужчины на видео и выложили ролик в соцсети.

В полиции сообщают, что личность уфимца установлена. В отношении 31-летнего дебошира составлены несколько протоколов.

В Уфе задержали напавшего на полицейского дебошира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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