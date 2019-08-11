В Уфе на реке Белой обнаружили масляное пятно

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-11T11:01:13+03:00

Как выяснилось, оно попало в воду по канализационным стокам

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В минувшую субботу, 10 августа, жители Уфы обнаружили на реке Белой масляное пятно. Очевидцы тут же позвонили в экстренную службу и рассказали, что в районе Монумента Дружбы по реке расплылось «радужное» пятно. На место прибыли сотрудники Управления гражданской защиты.

К моменту прибытия спасателей пятно скорее всего уже исчезло. В пресс-службе УГЗ Уфы сообщили, что обследование акватории в этом месте результатов не дало. Однако спасатели обнаружили место предполагаемого попадания нефтепродуктов в реку.

- Вчера поздним вечером поиски свернулись из-за невозможности дальнейшего исследования, так как канализационные коммуникации оказались за забором, ограждающим частные предприятия, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

По данным службы, спасатели оградили бонами участок слива. В пресс-службе отмечают, что угрозы для жизни и здоровья жителям Уфы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU