В Уфе на реке Белой обнаружили масляное пятно
В минувшую субботу, 10 августа, жители Уфы обнаружили на реке Белой масляное пятно. Очевидцы тут же позвонили в экстренную службу и рассказали, что в районе Монумента Дружбы по реке расплылось «радужное» пятно. На место прибыли сотрудники Управления гражданской защиты.
К моменту прибытия спасателей пятно скорее всего уже исчезло. В пресс-службе УГЗ Уфы сообщили, что обследование акватории в этом месте результатов не дало. Однако спасатели обнаружили место предполагаемого попадания нефтепродуктов в реку.
- Вчера поздним вечером поиски свернулись из-за невозможности дальнейшего исследования, так как канализационные коммуникации оказались за забором, ограждающим частные предприятия, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.
По данным службы, спасатели оградили бонами участок слива. В пресс-службе отмечают, что угрозы для жизни и здоровья жителям Уфы нет.
ИСТОЧНИК KP.RU